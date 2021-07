Sparatoria in via Dante: la Polizia di Stato arresta l’autore (Di martedì 20 luglio 2021) In poco meno di un mese di indagini gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti ad indentificare ed arrestare un pregiudicato tarantino di 54 anni, ritenuto l’autore di un tentato omicidio avvenuto nel pomeriggio del 19 giugno scorso. Nel frangente, i poliziotti intervennero in via Dante angolo via Nettuno dove era stata segnalata una Sparatoria. Sul posto gli investigatori accertarono, nonostante le iniziali reticenze dei presenti, che un uomo si era avvicinato ad una Renault Megane con una coppia a bordo ed aveva esploso al loro indirizzo cinque colpi di pistola. I destinatari dell’agguato, un noto pregiudicato ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 20 luglio 2021) In poco meno di un mese di indagini gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti ad indentificare edre un pregiudicato tarantino di 54 anni, ritenutodi un tentato omicidio avvenuto nel pomeriggio del 19 giugno scorso. Nel frangente, i poliziotti intervennero in viaangolo via Nettuno dove era stata segnalata una. Sul posto gli investigatori accertarono, nonostante le iniziali reticenze dei presenti, che un uomo si era avvicinato ad una Renault Megane con una coppia a bordo ed aveva esploso al loro indirizzo cinque colpi di pistola. I destinatari dell’agguato, un noto pregiudicato ...

