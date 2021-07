Samurai Warriors 5 | disponibile la demo PC – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 20 luglio 2021)laPC di5, per chi volesse provare il gioco prima di acquistarlo o di lasciarlo dove si trova.. L’editore giapponese Koei Tecmo ha pubblicato laPC di5 su Steam. Come capirete da soli, ora potete provare il gioco prima di acquistarlo. Considerate che non è ancora, quindi si tratta di una situazione ottimale. Lapesa poco più di 4 GB ed è scaricabile dalla pagina Steam di5. Naturalmente dovete avere un account Steam ...

Il 27 arrivano NEO: The World Ends with You, Samurai Warriors 5, The Great Ace Attorney Chronicles, Tribes of Midgard. Il 28 luglio è la volta di The Forgotten City e dell'atteso Chernobylite, horror ...La demo gratuita di Samurai Warriors 5 è disponibile ora su PC, PS5 e PS4 in attesa del lancio ufficiale dell'action game.Se avete voglia di menare le mani senza ritegno (videoludicamente, s'intende!) ma non sapete bene dove orientarvi, forse vi farà piacere sapere che la demo di Samurai Warriors 5 è attualmente disponib ...