Obbligo di vaccinazione, gli insegnati che non vogliono farlo non devono , dice Ricciardi (Di martedì 20 luglio 2021) Ci va giù sempre più pesante il virologo Walter Ricciardi contro coloro che ancora rifiutano il vaccino. Questa volta bersaglio del consulente del Ministro della Salute sono i docenti. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 3558 unità e portano il totale a 4.293.083. Da ieri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 luglio 2021) Ci va giù sempre più pesante il virologo Waltercontro coloro che ancora rifiutano il vaccino. Questa volta bersaglio del consulente del Ministro della Salute sono i docenti. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 3558 unità e portano il totale a 4.293.083. Da ieri L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CottarelliCPI : In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in… - sole24ore : ?? In settimana il decreto legge che allargherà l'obbligo del green pass, rilasciato solo dopo aver completato il ci… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - luigicorucci : @Monicanpl Ci vuole l'obbligo di vaccinazione. Leggi quello che avviene in Gran Bretagna poi mi puoi mandare a fanc… - russopino65 : @nonexpedit Con zona gialla e senza green p. ti bloccano , altro obbligo indiretto alla vaccinazione ....merde purissime -