Medio Oriente: razzi dal Libano contro Israele che risponde all'attacco (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo quanto riferito dalle forze armate israeliane, un razzo è stato intercettato dal sistema di difesa Iron Dome, mentre il secondo è caduto in un'area aperta nei pressi della costa. Gantz: "Beirut responsabile"

