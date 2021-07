La ricetta anti-spreco facile e veloce per riciclare le bucce di zucca, cucinandole a puntino (Di martedì 20 luglio 2021) Astuzie da chef per riciclare le bucce di zucca in modo impeccabile. Si trasformeranno in un contorno gustoso preparato al forno! riciclare è il trend del momento! Lo si fa nella moda, riutilizzando vecchi abiti, nel make up, riciclando trucchi scaduti, rotti o che non ci piacciono più fino ad arrivare alla cucina, dove non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 luglio 2021) Astuzie da chef perlediin modo impeccabile. Si trasformeranno in un contorno gustoso preparato al forno!è il trend del momento! Lo si fa nella moda, riutilizzando vecchi abiti, nel make up, riciclando trucchi scaduti, rotti o che non ci piacciono più fino ad arrivare alla cucina, dove non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

spa50bruno : @OCardinal17 @Lucia79528064 Non mi permetterei mai, ci mancherebbe. La cucina è stata il mio anti stress nei moment… - mamo75r : @parloamestessa @MoTeo80 @MMmarco0 La ricetta per me sarebbe stata banale: no viaggi all'estero per vacanze, contin… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Cetriolo + papaya per un effetto anti age. Oppure con l'avocado per eliminare i brufoli. 7 maschere fai da te davvero fac… - vogue_italia : Cetriolo + papaya per un effetto anti age. Oppure con l'avocado per eliminare i brufoli. 7 maschere fai da te davve… - SanremoNews : La ricetta anti spreco de I Deplasticati: oggi cuciniamo la millefoglie di melanzane -