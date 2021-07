Il Napoli suda in ritiro sotto lo sguardo attento di De Laurentiis (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna seduta di allenamento seguita seduto su una sedia, a bordocampo, con l’occhio su Spalletti e sul gruppo azzurro sul prato di Carciato, in Trentino. Così Aurelio De Laurentiis ha seguito oggi pomeriggio la seduta del suo Napoli che è nel pieno del ritiro precampionato di Dimaro Folgarida. Il patron azzurro è arrivato al campo da solo, guidando una sua Porsche che ha portato in Trentino da Roma, e ha passeggiato intorno alla pista d’atletica proprio nei momenti in cui stava iniziando l’allenamento. Poi ha preso una sedia e si è seduto sulla pista seguendo per due ore tutta la seduta, osservando anche le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna seduta di allenamento seguita seduto su una sedia, a bordocampo, con l’occhio su Spalletti e sul gruppo azzurro sul prato di Carciato, in Trentino. Così Aurelio Deha seguito oggi pomeriggio la seduta del suoche è nel pieno delprecampionato di Dimaro Folgarida. Il patron azzurro è arrivato al campo da solo, guidando una sua Porsche che ha portato in Trentino da Roma, e ha passeggiato intorno alla pista d’atletica proprio nei momenti in cui stava iniziando l’allenamento. Poi ha preso una sedia e si è seduto sulla pista seguendo per due ore tutta la seduta, osservando anche le ...

