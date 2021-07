Fiorentina | show in amichevole contro l’Ostermunchen | è 7-1

(Di martedì 20 luglio 2021) È terminato sul risultato di 7-1 per i Viola l’intrae Ostermunchen. I toscani sono andati in rete con Milenkovic, Bonaventura, Duncan, Ranieri, Saponara e Benassi (2). Di Schiedermeier su rigore l’unica marcatura dei tedeschi. #Moena2021, Live– SV Ostermünchen https://t.co/P76ar7oqtl — ACF(@acf) July 20, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ChiaraAndrea_B : @CoccodrilliViol @Agilb_Cbolatti Personalmente a Rocco imputo anche la responsabilità di aver legittimato, dopo le… -

Nuovo giorno di ritiro per la Fiorentina. Alle ore 10:00 avrà luogo l'allenamento mattutino, mentre nel pomeriggio i tifosi viola potranno assistere alla prima gara della ...
Come sottolinea La Nazione, la Fiorentina è tra i club più virtuosi in fatto di vaccinazioni. Solo i viola, il Bologna, l'Empoli e il Milan, infatti, hanno completato il ...