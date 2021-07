Ficarra e Picone: il tweet sui politici "poco coraggiosi", i no vax e le mafie fa discutere (Di martedì 20 luglio 2021) Ficarra e Picone hanno pubblicato un tweet sui politici italiani, definiti "poco coraggiosi", i no vax e le mafie, che ha innescato un'infervorata discussione online. Ficarra e Picone, nel giorno in cui migliaia di utenti hanno ricordato sui social la strage di via D'Amelio, hanno pubblicato un tweet che ha innescato un'accesa discussione: con l'hashtag #DomandeRetoriche il duo comico si chiede se i politici che non hanno il coraggio di mettersi contro i no vax possono sconfiggere le ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021)hanno pubblicato unsuiitaliani, definiti "", i no vax e le, che ha innescato un'infervorata discussione online., nel giorno in cui migliaia di utenti hanno ricordato sui social la strage di via D'Amelio, hanno pubblicato unche ha innescato un'accesa discussione: con l'hashtag #DomandeRetoriche il duo comico si chiede se iche non hanno il coraggio di mettersi contro i no vax possono sconfiggere le ...

