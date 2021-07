Ex Ilva, ancora un incidente: principio di incendio nel reparto zincature a Genova. E parte lo sciopero contro la Cig (Di martedì 20 luglio 2021) Venzano, Fim: “Non ci sono feriti, un altro caso da imputare alla scarsa manutenzione degli impianti”. Oggi parte lo sciopero dei lavoratori che contestano il piano dell’azienda, intenzionata a chiedere la cassa integrazione per tutti gli operai Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 20 luglio 2021) Venzano, Fim: “Non ci sono feriti, un altro caso da imputare alla scarsa manutenzione degli impianti”. Oggilodei lavoratori che contestano il piano dell’azienda, intenzionata a chiedere la cassa integrazione per tutti gli operai

