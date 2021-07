Due incidenti lungo la Variante: in gravi condizioni un uomo di 70 anni dopo lo scontro tra due auto (Di martedì 20 luglio 2021) ANCONA - Doppio incidente lungo la Variante nel tardo pomeriggio: nel secondo, quello più grave, in direzione Caffetteria si sono scontrate due auto con una ragazza di 30 anni e un uomo di 70 anni ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 20 luglio 2021) ANCONA - Doppio incidentelanel tardo pomeriggio: nel secondo, quello più grave, in direzione Caffetteria si sono scontrate duecon una ragazza di 30e undi 70...

Advertising

PatriziaOrlan11 : RT @LiguriaNotizie: Ex Ilva, la denuncia della Fiom: altri due incidenti - LiguriaNotizie : Ex Ilva, la denuncia della Fiom: altri due incidenti - pino_nostro : RT @Grogu_IT: @CharlyMatt Personalmente soffrivo molto dei 20 minuti in auto tra incidenti e parcheggi due volte al giorno. - Grogu_IT : @CharlyMatt Personalmente soffrivo molto dei 20 minuti in auto tra incidenti e parcheggi due volte al giorno. - TiNilde : #agoraestate Grande clamore grande diffusione: domani Renzi firmerà il referendum sulla giustizia proposto da Matt… -