Covid, Abrignani: “No vax? Come evasori fiscali, non vanno capiti” (Di martedì 20 luglio 2021) “I no vax non vanno capiti, sono Come gli evasori fiscali che pretendono che gli altri paghino per qualcosa che loro poi beneficiano. E’ una evasione fiscale nei confronti della comunità, si fanno scudo con gli altri”. Così Sergio Abrignani, docente di Immunologia all’Università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di ‘Radio Anch’io’ su Radio Rai1. Per quanto riguarda il coronavirus, “ho detto che si sta trasformando in un’influenza osservando i dati del Regno Unito. Intendo dire che la letalità di questa forma di ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “I nonon, sonogliche pretendono che gli altri paghino per qualcosa che loro poi beneficiano. E’ una evasione fiscale nei confronti della comunità, si fanno scudo con gli altri”. Così Sergio, docente di Immunologia all’Università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di ‘Radio Anch’io’ su Radio Rai1. Per quanto riguarda il coronavirus, “ho detto che si sta trasformando in un’influenza osservando i dati del Regno Unito. Intendo dire che la letalità di questa forma di ...

