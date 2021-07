Conte ai parlamentari M5s | “Dobbiamo essere protagonisti Con Draghi chiaro sulla giustizia | c’è un limite che non possiamo oltrepassare”

(Di martedì 20 luglio 2021) “Dialogo” sull’impianto della riforma Cartabia ma “c’è unche non” e “nessuno si azzardi a parlare di battaglia ideologica”. Il reddito di cittadinanza come “punto cardine”. E il ruolo del M5s al governo, che deve“protagonista”. Sciolte quelle che chiama “ambiguità” prima di presentare il nuovo statuto, Giuseppesi presenta all’assemblea congiunta dei gruppie mette sul tavolo i temi più caldi per i grillini in questa stagione di governo. Nel giorno del faccia a faccia con Mario, il capo politico in pectore del ...

Lo ha detto, si apprende, il leader in pectore del Movimento Giuseppeparlando ainell'attesa assemblea dei 5 Stelle. 'Saremo in prima linea per rivendicare lo stato di diritto, ...E' appena iniziata l'assemblea congiunta deiM5S con il capo politico in pectore del Movimento, Giuseppe. Ad aprire l'assemblea è il capogruppo al Senato Ettore Licheri, che poi cederà la parola al collega della Camera Davide ..."Il reddito di cittadinanza è un punto cardine dell'azione del Movimento 5 stelle e l'ho detto anche al presidente Draghi". Lo ha ...L’unico modo per impedire che le «bandierine» si trasformino in altrettante frecce contro il governo, probabilmente sarà quello di ottenere la fiducia del Parlamento ...