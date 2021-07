Cicciolina come la Venere di Botticelli fa arrabbiare gli Uffizi (Di martedì 20 luglio 2021) Lo scontro epocale è tra gli Uffizi e Pornhub, oggetto del contendere le immagini di opere d’arte in cui sono ritratte personalità nude. Nel caso del Museo di Firenze si può dire che molti dei capolavori rispettino questa descrizione, e si tratti sempre di tele molto prestigiose. Il sito porno più famoso al mondo ha lanciato un nuovo progetto, quello degli audio libri destinati ai grandi classici dell’arte, “Classic Nudes”. A promuovere il progetto è Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina. E’ lei che con un abito color carne interpreta la Venere di Botticelli. A spiegare nei dettagli il progetto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Lo scontro epocale è tra glie Pornhub, oggetto del contendere le immagini di opere d’arte in cui sono ritratte personalità nude. Nel caso del Museo di Firenze si può dire che molti dei capolavori rispettino questa descrizione, e si tratti sempre di tele molto prestigiose. Il sito porno più famoso al mondo ha lanciato un nuovo progetto, quello degli audio libri destinati ai grandi classici dell’arte, “Classic Nudes”. A promuovere il progetto è Ilona Staller, meglio nota. E’ lei che con un abito color carne interpreta ladi. A spiegare nei dettagli il progetto ...

