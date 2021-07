Cialtroneria Mughini fa a pezzi i grillini | l' ultima vergogna in Parlamento contro la Cartabia | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 luglio 2021) A smascherare il Movimento 5 Stelle ci pensa Giampiero. Interpellato a Stasera Italia su Rete Quattro il giornalista non ci è andato per il sottile: "Conta di più l'intra Letta e Conte o il fatto nudo e crudo che insiano stati apprestati 900 emendamenti dai Cinque Stelle su una legge che in consiglio dei ministri i ministriavevano tutti approvato ?", chiede retoricamente a Veronica Gentili. E ancora: "C'èin un Movimento che in sede specifica esprime ministri che dicono sì a una legge e poi infanno la guerriglia con 900 ...