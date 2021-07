Carlo Giuliani | 20 anni fa la morte al G8 di Genova

Advertising

... proprio oggi 20 anni, in Piazza Gaetano Alimonda, un blindato dei Carabinieri rimasto isolato e con un solo militare a bordo, venne assalito dai manifestanti, uno dei quali,, armato ..."Abbiamo cercato di parlare con Giuliano", ha detto l'ex carabiniere facendo riferimento al padre di. "Io ho chiesto scusa non come assassino ma come una persona che ha avuto un trauma ...Carlo Giuliani: sono trascorsi 20 anni dalla morte avvenuta il 20 luglio 2001, in piazza Alimonda durante il G8 tenutosi a Genova.Genova, 20 luglio 2001. Sono passati esattamente 20 anni da quel giorno infausto. Dal giorno del G8. Quel giorno in ...