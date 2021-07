Calciomercato Salernitana | in arrivo Obi | i dettagli

(Di martedì 20 luglio 2021) Joel Obi sarà un nuovo giocatore della: il centrocampista firmerà fino al prossimo giugno con opzione per altre due stagioni Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Joel Obi si appresta a diventare un nuovo giocatore della. Il classe 1991 svincolatosi dal Chievo, svolgerà in giornata le visite mediche con il suo nuovo club. Obi firmerà un contratto con lafino al prossimo giugno con opzione per altre due stagioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

il centrocampista firmerà fino al prossimo giugno con opzione per altre due stagioni Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Joel Obi si appresta a diventare un nuovo giocatore della. Il classe 1991 svincolatosi dal Chievo, svolgerà in giornata le visite mediche con il suo nuovo club. Obi firmerà un contratto con lafino al prossimo giugno con opzione per altre due stagioni.