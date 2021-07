Calciomercato Milan, Kaio Jorge più vicino: la situazione (Di martedì 20 luglio 2021) Il club rossonero è al momento favorito per assicurarsi il cartellino di Kaio Jorge: le ultime sulla trattativa In casa Milan si lavora senza sosta all’acquisto del brasiliano Kaio Jorge. Stando a quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il club rossonero avrebbe presentato un’offerta da 6 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giovane talento sudamericano, portandolo così alla corte di Pioli. Un’offerta che il Santos sembra orientato ad accettare, così da non perdere il proprio gioiello a parametro zero nel gennaio del 2022. Si attendono novità a breve, ma il si dell’entourage del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Il club rossonero è al momento favorito per assicurarsi il cartellino di: le ultime sulla trattativa In casasi lavora senza sosta all’acquisto del brasiliano. Stando a quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il club rossonero avrebbe presentato un’offerta da 6 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giovane talento sudamericano, portandolo così alla corte di Pioli. Un’offerta che il Santos sembra orientato ad accettare, così da non perdere il proprio gioiello a parametro zero nel gennaio del 2022. Si attendono novità a breve, ma il si dell’entourage del ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, due nomi per il centrocampo. Più Pobega... Commenta per primo Il Milan cerca un rinforzo a centrocampo. Oltre a Tiemoué Bakayoko , rientrato al Chelsea dopo la stagione al Napoli, piace anche Boubacar Kamara del Marsiglia . Da valutare, invece, quello che ne sarà ...

Sampdoria, può arrivare Cutrone: Ferrero ha un alleato ... accostato alla Sampdoria e poi non concretizzatosi: il profilo di Patrick Cutrone non è una novità per la società blucerchiata, dal momento che l'attaccante ex Milan e Fiorentina è stato avvicinato ...

Calciomercato Milan, addio Castillejo: idea Tete per sostituirlo MilanLive.it Calciomercato: il Milan preferisce i calciatori stranieri, Berardi può essere l'eccezione La cosa che salta all'occhio in questo calciomercato è che la dirigenza e la proprietà rossonera prediligano l'acquisto di giocatori stranieri ...

Vlasic, il Milan è avvertito: «Non parte gratis, costa un sacco di soli» Il tecnico del Cska Mosca ha analizzato la situazione di Nikola Vlasic, trequartista croato classe ’97 finito nel mirino del Milan Obiettivo del Milan per rimpiazzare Hakan Calhanoglu, Nikola Vlasic è ...

