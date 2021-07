Calciomercato Atalanta, Frabotta è a un passo (Di martedì 20 luglio 2021) BERGAMO - L' Atalanta ha individuato in Gianluca Frabotta (22) della Juventus l'alternativa a Robin Gosens . I due club sono vicini alla chiusura dell'affare in prestito con obbligo di riscatto, con i ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021) BERGAMO - L'ha individuato in Gianluca(22) della Juventus l'alternativa a Robin Gosens . I due club sono vicini alla chiusura dell'affare in prestito con obbligo di riscatto, con i ...

Advertising

SkySport : Tottenham, in arrivo Gollini dall'Atalanta: i termini dell'accordo #SkySport #Tottenham #Gollini #SkyCalciomercato - DiMarzio : #Atalanta, il difensore Rodrigo Guth in prestito al #NecNijmegen - DiMarzio : #Calciomercato, #Tottenham | Contatti avviati con l'Atalanta per #Gollini: la situazione - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Il #Barcellona guarda in #SerieA ??? Un difensore dell’#Atalanta nel mirino #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato http… - STnews365 : Atalanta, Percassi fa chiarezza su Gollini e Romero. L'amministratore delegato del club nerazzurro fa il punto sull… -