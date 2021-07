Avellino | minacce a Pizzuti | la solidarietà di Iannace

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il senologo dottor Carloe le associazioni che collaborano con lui sul territorio regionale per diffondere la prevenzione del tumore al seno, esprimonoe vicinanza al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di, Renato, a seguito del grave episodio intimidatorio che lo ha interessato nei giorni scorsi. “Non serve dire della viltà del gesto, ma vorremmo esprimeread una persona che abbiamo potuto apprezzare in tanti momenti, tra questi la scelta di dare maggiore spazio alla ...

Immutata la stima e il rispetto per l'operato del manager dell'Azienda Ospedaliera di. A lui il nostro sostegno è l'invito a continuare il suo lavoro nell'interesse della comunità irpina. ...In merito al deplorevole messaggio intimidatorio fatto pervenire al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di, lo stesso manager Renato Pizzuti, nell'esprimere con decisione e determinazione una forte condanna e un grande rammarico soprattutto per le modalità attraverso le quali, di fatto, è stato ...Il senologo dottor Carlo Iannace e le associazioni che collaborano con lui sul territorio regionale per diffondere la prevenzione del tumore al seno, esprimono solidarietà e vicinanza al direttore gen ...Nel giro di una settimana negli istituti penitenziari di Ariano Irpino e Avellino si sono verificati fatti di violenza ...