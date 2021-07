(Di martedì 20 luglio 2021), 52 anni, ex campione olimpico di canoa , attuale sottosegretario della Regione Lombardia con delega allo Sport è stato colto da uncardiaco domenica scorsa, mentre si trovava in ...

Advertising

Gazzetta_it : Infarto durante una corsa, l'olimpionico Antonio Rossi ricoverato - STnews365 : Malore per Antonio Rossi, colpito da infarto: come sta l'ex campione. Il malore nella giornata di domenica a Conegl… - BlitzQuotidian0 : Antonio Rossi colpito da infarto durante una maratona: l’ex campione olimpico ricoverato ora sta bene - danilo_grossi : RT @Gazzetta_it: Infarto durante una corsa, l'olimpionico Antonio Rossi ricoverato - zazoomblog : Canoa Antonio Rossi vittima di un infarto durante una mezza maratona ora è fuori pericolo! - #Canoa #Antonio… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Rossi

Colpito da improvviso malore, mentre gareggiava in una mezza maratona in Veneto, l'olimpionico lecchese, 52 anni, sottosegretario ai grandi eventi di Regione Lombardia con delega allo Sport. Al momento si trova ricoverato al Sant'Anna di Como e sta meglio, come ha potuto confermare lui ...La grande paura è passata, ma sono stati giorni difficili per. Domenica è stato colpito da un infarto e dopo i primi soccorsi a Conegliano - partecipava a una mezza maratona - è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como dove lavora il suo ...L’assessore regionale allo Sport Antonio Rossi, ex atleta, campione olimpico di canoa è ricoverato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’ex sportivo e politico avrebbe avuto un ...Il campione della canoa azzurra, oggi 52 anni, è stato prontamente soccorso e si trova ancora ricoverato al Sant'Anna di Como Antonio Rossi è un uomo di sport che lega il suo nome a successi ...