Via Michele Lando, aggredito un ragazzo: un arresto (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Non appena hanno visto un ragazzo a terra, malmenato da un’altra ragazza e un altro giovane, sono tempestivamente intervenuti assicurando un soccorso immediato alla vittima. E’ successo la notte scorsa in via Michele Lando. Protagonisti della vicenda gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale impegnati nel servizio di controllo di prevenzione e repressione dei reati. Attivato immediatamente il 118 il ragazzo aggredito è stato trasportato in ospedale dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni a causa di una lussazione gleno omerale destro e distrazione dei muscoli ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Non appena hanno visto una terra, malmenato da un’altra ragazza e un altro giovane, sono tempestivamente intervenuti assicurando un soccorso immediato alla vittima. E’ successo la notte scorsa in via. Protagonisti della vicenda gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale impegnati nel servizio di controllo di prevenzione e repressione dei reati. Attivato immediatamente il 118 ilè stato trasportato in ospedale dove è stato refertato con una prognosi di 30 giorni a causa di una lussazione gleno omerale destro e distrazione dei muscoli ...

Advertising

collettiva_news : Michele De Palma, @fiomnet, era in piazza al @genovaG8: 'La volontà politica di un'intera generazione spazzata via… - francesco801004 : Una Rosa Blu... Michele Zarrillo - Panoramidis : La Cultura in Appennino (NON) si ferma - Michele Rocchetta - caffeversiliana : Alla Versiliana dei Piccoli torna l’affascinante mondo degli insetti di Michele Ratti. Oggi, lunedì 19 luglio ore… - AnnaMariaCurci : Michele Granzotto, L'intorno (poesie inedite) -

Ultime Notizie dalla rete : Via Michele Alghero - Scala Piccada. Cubeda su Osella vince la 60edizione ... ha parcheggiato la biposto appeno dopo lo start per via delle conseguenze subite dal propulsore ...anche Mario Cioci Sindaco di Alghero ed il Presidente del Consiglio della Regione Sardegna Michele ...

Traffico Roma del 19 - 07 - 2021 ore 08:30 ...redazione Ben ritrovati all'ascolto alle porte di Roma tra Cesano e le rughe ci sono dei rallentamenti su via di baccanello per lavori di ripavimentazione via del Ponte degli incastri via Michele ...

Via Michele Lando, aggredito un ragazzo: un arresto - RomaDailyNews RomaDailyNews "Sono Emanuela Loi", alle Orestiadi si ricorda la strage di via D'Amelio: spettacolo a Gibellina La regia del reading teatrale è di Alessio Piazza: formatosi alla Scuola di Teatro Teatèsse di Palermo, ha collaborato da attore con i registi Michele Perriera, Gabriele Lavia, Marco Baliani ...

Restauri, piste, bonifiche: ecco la pioggia di milioni su Mestre Cittadella dello sport a Tessera, Parco Albanese e un presidio di protezione civile all’ex Umberto I: tutti i nuovi fondi finanziati con i 330 milioni di Stato e Europa ...

... ha parcheggiato la biposto appeno dopo lo start perdelle conseguenze subite dal propulsore ...anche Mario Cioci Sindaco di Alghero ed il Presidente del Consiglio della Regione Sardegna......redazione Ben ritrovati all'ascolto alle porte di Roma tra Cesano e le rughe ci sono dei rallentamenti sudi baccanello per lavori di ripavimentazionedel Ponte degli incastri...La regia del reading teatrale è di Alessio Piazza: formatosi alla Scuola di Teatro Teatèsse di Palermo, ha collaborato da attore con i registi Michele Perriera, Gabriele Lavia, Marco Baliani ...Cittadella dello sport a Tessera, Parco Albanese e un presidio di protezione civile all’ex Umberto I: tutti i nuovi fondi finanziati con i 330 milioni di Stato e Europa ...