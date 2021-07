Val di Susa, camionista affronta gli attivisti No Tav | video (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo scorso venerdì 16 luglio un camionista ha avuto un acceso diverbio con un gruppo di attivisti no Tav. La discussione sarebbe nata poiché il gruppo avrebbe bloccato l'ingresso al camionista presso una ditta che lavora per il cantiere della Torino - Lione. Nel video, postato sulla pagina Facebook del gruppo del movimento No Tav, si vede l'uomo scendere dal camion e aggredire i dimostranti: "Siete voi il problema: siete delle m....Vi mettete in mezzo alla strada mentre io devo entrare." Sull'accaduto è intervenuto anche Mino Giachino, l'ex Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Sono solidale ... Leggi su panorama (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo scorso venerdì 16 luglio unha avuto un acceso diverbio con un gruppo dino Tav. La discussione sarebbe nata poiché il gruppo avrebbe bloccato l'ingresso alpresso una ditta che lavora per il cantiere della Torino - Lione. Nel, postato sulla pagina Facebook del gruppo del movimento No Tav, si vede l'uomo scendere dal camion e aggredire i dimostranti: "Siete voi il problema: siete delle m....Vi mettete in mezzo alla strada mentre io devo entrare." Sull'accaduto è intervenuto anche Mino Giachino, l'ex Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Sono solidale ...

