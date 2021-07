Vaccini, Pregliasco risponde a Salvini: “Senza è rischio per tutti” (Di lunedì 19 luglio 2021) Nella battaglia contro Covid 19 in Italia è “davvero importante la copertura” vaccinale “per tutte le fasce d’età, alla luce di un rischio che c’è per tutti. Anche nei giovani” e nei giovanissimi, considerato che “l’1% di loro ha comunque delle complicanze. Non sarà tantissimo, ma qualcuno soffre”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, commenta a ‘Studio 24’ su RaiNews24 le parole del leader della Lega Matteo Salvini, secondo il quale “l’obiettivo è garantire il vaccino a chi ha più di 70 anni, Senza inseguire, multare e punire chi ha 20 e 30 anni, che ha diritto a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 luglio 2021) Nella battaglia contro Covid 19 in Italia è “davvero importante la copertura” vaccinale “per tutte le fasce d’età, alla luce di unche c’è per. Anche nei giovani” e nei giovanissimi, considerato che “l’1% di loro ha comunque delle complicanze. Non sarà tantissimo, ma qualcuno soffre”. Così il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, commenta a ‘Studio 24’ su RaiNews24 le parole del leader della Lega Matteo, secondo il quale “l’obiettivo è garantire il vaccino a chi ha più di 70 anni,inseguire, multare e punire chi ha 20 e 30 anni, che ha diritto a ...

