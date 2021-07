Vaccini | Fedriga | “Chiudere di nuovo li farebbe apparire inutili”

(Di lunedì 19 luglio 2021) “Se torniamo acome se il vaccino” anti covid in Italia “non esistesse, in tanti si convinceranno che il vaccino è inutile”. Così al Corriere della Sera Massimiliano, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, che sul green passa aggiunge: “Ben venga, se permetterà di riaprire gli stadi, le discoteche e i grandi eventi. Sono in arrivo i parametri definitivi per l’assegnazione dei colori alle Regioni – aggiunge – Il nostro documento è quasi pronto. Istanno funzionando molto bene contro la malattia grave e la media nazionale dei ricoveri è al 2%. In Friuli-Venezia Giulia abbiamo il dato ...

- zazagab2 : Bene a sapersi #fedriga infatti il vaccino produce nuove varianti e il green pass serve ancora a meno vista l'inul… - CinoBalanico : @M_Fedriga @chilisummer La verità dei fatti sarebbe che tutti vaccini covid sono sperimentali, effetti collaterali…

...fa sapere che 'sono in arrivo i parametri definitivi per l'assegnazione dei colori alle Regioni. Il nostro documento è quasi pronto. Istanno funzionando molto bene contro la ...Così al Corriere della Sera Massimiliano, presidente del Friuli - Venezia Giulia e della ... Istanno funzionando molto bene contro la malattia grave e la media nazionale dei ricoveri è ...“Se torniamo a chiudere come se il vaccino” anti covid in Italia “non esistesse, in tanti si convinceranno che il vaccino è inutile”. Così al Corriere della Sera Massimiliano Fedriga, presidente del F ...Piccola apertura di Matteo Salvini sul green pass . "Per andare a San Siro , con 50 mila, o a concerti da 40 mila il Green Pass ...