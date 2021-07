Twitch e criptovalute | boom del gioco d' azzardo tra gli streamer più popolari

(Di lunedì 19 luglio 2021) Suè esplosa una nuova "moda" che, potenzialmente, potrebbe diventare molto pericolosa, ovvero l'uso delle slot machine. Negli USA la sezione Slots sta diventando molto popolare, grazie ad alcuni creatori di contenuti.come xQc, Trainwrecks e Mizkif hanno iniziato a giocare in un casinò online dida poco, con un audience di oltre 20.000 persone. Si sono toccate quote di $400.000 ina singola puntata con vincite decisamente alte. I casinò crittografici, che usanocome Bitcoin ed Ethereum, consentono di giocare con slot, a ...

