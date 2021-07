Tokyo 2020, i nuotatori russi Kudashev e Andrusenko ammessi dal Tas (Di lunedì 19 luglio 2021) Via libera del Tas per i nuotatori russi Alexander Kudashev e Veronika Andrusenko. I due atleti potranno partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo l’appello al Tribunale Arbitrale dello Sport in seguito alla sospensione provvisoria per doping imposta dalla Fina. La decisione derivava dalla scoperta del materiale nell’ex laboratorio antidoping di Mosca ma, dopo aver esaminato i casi, il Tas ha stabilito che la Fina non aveva accertato la violazione del regolamento antidoping consentendo ai nuotatori di prendere parte ai Giochi Olimpici. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Via libera del Tas per iAlexandere Veronika. I due atleti potranno partecipare alle Olimpiadi didopo l’appello al Tribunale Arbitrale dello Sport in seguito alla sospensione provvisoria per doping imposta dalla Fina. La decisione derivava dalla scoperta del materiale nell’ex laboratorio antidoping di Mosca ma, dopo aver esaminato i casi, il Tas ha stabilito che la Fina non aveva accertato la violazione del regolamento antidoping consentendo aidi prendere parte ai Giochi Olimpici. SportFace.

