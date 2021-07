Tokyo 2020, caos su contatti con positivi: ok agli allenamenti dei sudafricani, britannici in isolamento (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono ancora iniziate, ma ci sono già le prime lamentele. In particolare è caos per quanto riguarda i contatti con le persone positive al Covid-19. Il Cio ha infatti dato il via libera agli allenamenti dei 21 atleti sudafricani che avevano avuto contatti stretti con dei positivi al virus. Tuttavia ha posto in isolamento 8 britannici dell’atletica dopo che è stata evidenziata una persona positiva sul loro volo per Tokyo. Probabilmente con il passare del tempo ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Olimpiadi dinon sono ancora iniziate, ma ci sono già le prime lamentele. In particolare èper quanto riguarda icon le persone positive al Covid-19. Il Cio ha infatti dato il via liberadei 21 atletiche avevano avutostretti con deial virus. Tuttavia ha posto indell’atletica dopo che è stata evidenziata una persona positiva sul loro volo per. Probabilmente con il passare del tempo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Toyota ritira video promozionali per Tokyo 2020. Teme un danno di immagine. Il presidente diserterà la cerimonia di… - Agenzia_Italia : Berrettini rinuncia alle Olimpiadi per infortunio, 'devastato' - LaStampa : Vademecum di Tokyo 2020: la cerimonia di apertura, gli orari delle gare, i canali e l’elenco degli atleti Azzurri - sportface2016 : #Tokyo2020, caos su contatti con positivi: ok agli allenamenti dei sudafricani, britannici in isolamento - Lodamarco1 : RT @Corriere: Olimpiadi, da Toyota ad Asahi stop agli spot: perché gli sponsor rinunciano a Tokyo 2020 -