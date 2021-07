Spyware di NSO Group trovato negli smartphone di giornalisti e attivistiHDblog.it (Di lunedì 19 luglio 2021) La campagna di sorveglianza sarebbe durata 7 anni almeno: il software della società israeliana sfrutta un gran numero di vulnerabilità inedite.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 19 luglio 2021) La campagna di sorveglianza sarebbe durata 7 anni almeno: il software della società israeliana sfrutta un gran numero di vulnerabilità inedite.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

fabiochiusi : Meloni e Salvini hanno già gridato alla società orwelliana? O visto che riguarda il loro grande modello di libertà… - amnestyitalia : Secondo un’indagine, lo spyware “Pegasus” dell’azienda israeliana NSO Group è usato per facilitare violazioni dei d… - ilpost : Con un potente software, che avrebbe lo scopo di spiare terroristi e criminali, decine di paesi spierebbero anche g… - laGigogin : RT @fabiochiusi: Meloni e Salvini hanno già gridato alla società orwelliana? O visto che riguarda il loro grande modello di libertà taccion… - aitaka93 : RT @ROBZIK: Così funzionava lo spionaggio nei confronti dei giornalisti. FT editor among 180 journalists identified by clients of spyware f… -