Paolo Borsellino | 29 anni fa la strage e morte di un magistrato

(Di lunedì 19 luglio 2021) In questo stesso giorno del 1992, l’Italia al centro di una terribile tragedia, ancora una volta, per mano della mafia. Era il 1992 quando un’auto, con 90 kg di esplosivo al suo interno, venne fatta esplodere in via D’Amelio a Palermo. Era lì che il giudicee, proprio in quel luogo trovò la, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

poliziadistato : #19luglio 1992 #pernondimenticare l'attentato di #viadamelio a Palermo, l'uccisione e il sacrificio di Paolo… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre Un filo nero collegherebbe la bomba alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 a quel… - virginiaraggi : .@Roma ricorda il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi il 19 luglio 1992 nell’attentato di… - ermocrate : @MadameA02 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Durante il suo intervento al Se… - andreacesqui : RT @c_appendino: Oggi, 29 anni fa, nella strage di #viadamelio, persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta. Una pagina nera della st… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Borsellino

Il giorno in cui si commemorano il giudicee gli uomini... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: Bene , cassette , ...Genova . "Era il 19 luglio 1992 quando il giudicevenne ucciso dalla vile mano mafiosa. Sono passati 29 anni dalla strage di via d'Amelio, dove persero la vita anche gli agenti della scorta Agostino Catalano , Emanuela Loi , Vincenzo ...“Nel 29esimo anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, ...19 luglio 1992-19 luglio 2021. Via D’Amelio, Palermo: ventinove anni dopo. Oggi ricorre l’anniversario della strage nella quale Cosa ...