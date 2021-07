Jerry Calà festeggia i 70 anni di libidine coi fiocchi all’Arena di Verona in compagnia di tanti artisti amici e special guest (Di lunedì 19 luglio 2021) Manca ormai solo un giorno a “BUON COMPLEANNO, Jerry!”, la grande festa che si terrà domani, martedì 20 luglio, all’Arena di Verona per festeggiare i 70 anni di Jerry Calà, fuoriclasse della comicità italiana, e i 50 anni di carriera artistica, proprio nella “sua” città: Verona. Sarà infatti l’ARENA, il “tempio dello spettacolo”, come lui stesso l’ha definita, a ospitare, la sua grande festa, in compagnia di tanti artisti amici (inizio spettacolo ore ... Leggi su domanipress (Di lunedì 19 luglio 2021) Manca ormai solo un giorno a “BUON COMPLEANNO,!”, la grande festa che si terrà domani, martedì 20 luglio,diperre i 70di, fuoriclasse della comicità italiana, e i 50di carrieraca, proprio nella “sua” città:. Sarà infatti l’ARENA, il “tempio dello spettacolo”, come lui stesso l’ha definita, a ospitare, la sua grande festa, indi(inizio spettacolo ore ...

