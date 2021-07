Inter, tre piste per il dopo Hakimi: i nomi (Di lunedì 19 luglio 2021) La società nerazzurra a caccia di un esterno destro che possa rimpiazzare il marocchino volato al Psg Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 luglio 2021) La società nerazzurra a caccia di un esterno destro che possa rimpiazzare il marocchino volato al Psg

Advertising

FBiasin : Con una dichiarazione assai elegante, oggi Beppe #Marotta ha difeso l'#Inter da un attacco di Josè #Mourinho. Tre… - MarcoReNer_azz : @gianninastar14 @NicoSpinelli8 Facciamo una chiamata a tre. Don’t worry. E parliamo di Inter ???????? - ParmeshSriv : RT @GuarroPas: #Inter, #Dimarco piede che torna utile ma non deve giocare nei tre dietro. Oltre che da lui, da #Lugano arrivano buone indic… - Lodamarco1 : RT @fcin1908it: Inter, Brozovic e Sensi rientrano oggi in gruppo. Problemi fisici per tre - RobertoBalest11 : RT @internewsit: Appiano Gentile, tornano Brozovic e Sensi. Out in tre per infortunio - CdS - -