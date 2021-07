Grease: la Paramount ordina il prequel “Rise of the Pink Ladies” (Di lunedì 19 luglio 2021) In arrivo su Paramount+, il prequel di Grease incentrato sulla nascita delle Pink Ladies, il gruppo formato da Rizzo, Marty, Frenchy e Jan E’ stato confermato che l’attesissimo prequel di Grease, l’iconico film cult degli anni ’70 con Olivia Newton-John e John Travolta , vedrà finalmente la luce. Grease: Rise of the Pink Ladies sarà sviluppato sotto forma di serie tv da 10 episodi, ambientata circa quattro anni prima delle vicende che ha visto coinvolti, nelle vesti di protagonisti, Sandy Olsson e ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021) In arrivo su+, ildiincentrato sulla nascita delle, il gruppo formato da Rizzo, Marty, Frenchy e Jan E’ stato confermato che l’attesissimodi, l’iconico film cult degli anni ’70 con Olivia Newton-John e John Travolta , vedrà finalmente la luce.of thesarà sviluppato sotto forma di serie tv da 10 episodi, ambientata circa quattro anni prima delle vicende che ha visto coinvolti, nelle vesti di protagonisti, Sandy Olsson e ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo due anni di incertezza, Paramount+ annuncia finalmente la realizzazione di «Rise of the Pink Ladies», il prequ… - comingsoonit : Si torna negli anni '50 di #Grease! Ordinata una serie tv prequel incentrata sulle Pink Ladies. Al link i primi det… - StarGrrrl : RT @TVTips_official: Paramount ha ordinato una serie prequel del film #Grease “Grease: Rise of the Pink Ladies”questo il titolo, sarà comp… - TVTips_official : Paramount ha ordinato una serie prequel del film #Grease “Grease: Rise of the Pink Ladies”questo il titolo, sarà c… - Screenweek : #Grease Rise of the Pink Ladies, la serie prequel ordinata da @paramountplus Scritto da #AnnabelOakes (Atypical), i… -

Ultime Notizie dalla rete : Grease Paramount Grease, è ufficiale: la serie prequel sarà sulle Pink Ladies ...firmato Paramount+ e ambientato quattro anni prima dell'incontro fra Danny e Sandy nel mitico musical Dopo mesi di ipotesi e progetti, ora è arrivata la conferma ufficiale: la serie prequel di Grease ...

"Rise of the Pink Ladies": arriva (finalmente) il prequel di "Grease" Dopo una prima ipotesi legata a HBO Max, a sposare il progetto è ora Paramount+ . che ha annunciato la realizzazione di Grease: Rise of the Pink Ladies , una serie di 10 episodi che, stando alla ...

Grease: La serie tv prequel ordinata ufficialmente a Paramount+ ComingSoon.it Grease, è ufficiale: la serie prequel sarà sulle Pink Ladies Rizzo, Jan, Marty e Frenchy saranno le protagoniste di un nuovo adattamento seriale firmato Paramount+ e ambientato quattro anni prima dell'incontro fra Danny e Sandy nel mitico musical Grease ...

Grease: La serie tv prequel ordinata ufficialmente a Paramount+ La storia di Grease: Rise of the Pink Ladies sarà ambientata quattro anni prima dell'iconico film con John Travolta e Olivia Newton-John.

...firmato+ e ambientato quattro anni prima dell'incontro fra Danny e Sandy nel mitico musical Dopo mesi di ipotesi e progetti, ora è arrivata la conferma ufficiale: la serie prequel di...Dopo una prima ipotesi legata a HBO Max, a sposare il progetto è ora+ . che ha annunciato la realizzazione di: Rise of the Pink Ladies , una serie di 10 episodi che, stando alla ...Rizzo, Jan, Marty e Frenchy saranno le protagoniste di un nuovo adattamento seriale firmato Paramount+ e ambientato quattro anni prima dell'incontro fra Danny e Sandy nel mitico musical Grease ...La storia di Grease: Rise of the Pink Ladies sarà ambientata quattro anni prima dell'iconico film con John Travolta e Olivia Newton-John.