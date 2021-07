Federica Panicucci “scappa” in ferie: chi la sostituisce a Mediaset? (Di lunedì 19 luglio 2021) Federica Panicucci è in vacanza con Mattino Cinque. Ma in questo periodo chi sostituirà lei e il collega Francesco Vecchi? Ecco le ultime notizie. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 19 luglio 2021)è in vacanza con Mattino Cinque. Ma in questo periodo chi sostituirà lei e il collega Francesco Vecchi? Ecco le ultime notizie.e Francesco Vecchi hanno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci… - zazoomblog : Federica Panicucci sostituita ufficiale il nome della nuova conduttrice - #Federica #Panicucci #sostituita - andreapalazzo2 : RT @MediasetTgcom24: Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci ht… - Romina32191498 : RT @MediasetTgcom24: Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci ht… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Per Federica Panicucci è l'estate più bella: 'Sono felice, tra me e Marco l'incastro perfetto' #federicapanicucci ht… -