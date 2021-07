Euro 2020, Roberto Mancini celebra la squadra: “Un gruppo meraviglioso” (Di lunedì 19 luglio 2021) A una settimana di distanza dalla vittoria dell’Europeo il post di Roberto Mancini Una settimana fa, l’Italia si risvegliava da Campione d’Europa. Domenica 11 luglio, gli azzurri si aggiudicavano la finale di Wembley battendo ai rigori l’Inghilterra. Una gioia incontenibile, una soddisfazione unica e una vittoria che ha premiato anche le scelte del condottiero Roberto Mancini. Alla vigilia della rassegna pochi avrebbero infatti scommesso sulla vittoria dell’Italia ma poi il torneo ha dato ragione al “Mancio”. Il tecnico di Jesi, a una settimana esatta dalla vittoria ha così voluto dedicare ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021) A una settimana di distanza dalla vittoria dell’peo il post diUna settimana fa, l’Italia si risvegliava da Campione d’pa. Domenica 11 luglio, gli azzurri si aggiudicavano la finale di Wembley battendo ai rigori l’Inghilterra. Una gioia incontenibile, una soddisfazione unica e una vittoria che ha premiato anche le scelte del condottiero. Alla vigilia della rassegna pochi avrebbero infatti scommesso sulla vittoria dell’Italia ma poi il torneo ha dato ragione al “Mancio”. Il tecnico di Jesi, a una settimana esatta dalla vittoria ha così voluto dedicare ...

