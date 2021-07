Covid,16 casi positivi e nessun decesso nelle ultime 24ore in Abruzzo (Di lunedì 19 luglio 2021) L'Aquila - Sono 16 (di età compresa tra 12 e 57 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75407. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato già in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2513. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71904 dimessi/guariti (+14 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 19 luglio 2021) L'Aquila - Sono 16 (di età compresa tra 12 e 57 anni) i nuovialregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75407. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato già in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registranuovo caso e resta fermo a 2513. Nel numero deisono compresi anche 71904 dimessi/guariti (+14 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati ...

