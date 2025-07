Nozze da sogno per la coppia famosa con tanti VIP presenti

Un matrimonio di grande rilievo nel panorama dell’alta societĂ si è svolto a Capri, attirando l’attenzione di numerosi protagonisti del jet set internazionale. L’evento, tenutosi il 12 luglio 2025, ha rappresentato un’unione tra due personalitĂ di spicco, celebrata in un contesto esclusivo e raffinato. La cerimonia si è svolta nella storica chiesa di Santa Sofia ad Anacapri, luogo simbolo di tradizione e spiritualitĂ , scelto per suggellare un legame che unisce grandi famiglie imprenditoriali e artistiche. L’articolo approfondisce i dettagli della celebrazione, i protagonisti coinvolti e il significato sociale dell’evento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nozze da sogno per la coppia famosa con tanti VIP presenti

In questa notizia si parla di: nozze - sogno - coppia - famosa

Irene Cioni a nozze: l’abito da sogno - Irene Cioni ha sposato Giacomo dopo più di otto anni di relazione, in una cerimonia emozionante in provincia di Pavia.

Nozze per la coppia Vip: la cerimonia da sogno a Roma - Un matrimonio da favola per la coppia Vip: la commovente dedica dello sposo. Un abito in tulle ricamato, una cerimonia in una delle chiese piĂą affascinanti della Capitale e una festa riservata tra vip e amici intimi.

Nozze da sogno a Capri: il sì di Basilico-Ammar, il matrimonio del manager di Essilor Luxottica - Capri, 11 luglio 2025 - Capri sfoggia il suo glamour per un fine settimana al profumo d’arancio. In Piazzetta non si parla d’altro, ma sempre sottovoce.

Lago di Como e i matrimoni da sogno delle star; Jeff Bezos e Lauren Sanchez sposi a Venezia, matrimonio da sogno: «Sarà incredibile, come quello di Lady Diana»; Matrimoni VIP 2025????le coppie che si sposeranno quest’anno?.

“Hanno pronunciato il fatidico sì” La famosissima coppia convola a nozze, una cerimonia da sogno, tra i presenti anche molti Vip - Rocco Basilico e Sonia Ben Ammar si sono sposati a Capri in un matrimonio privato e glamour, con circa 120 invitati, tra cui nomi noti dell'alta società e del jet set internazionale ... Da bigodino.it

“Si sono sposati” La famosa della tv è convolata a nozze: per lei un sogno che si avvera - Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono sposati il 5 luglio a Panarea, celebrando un amore duraturo e intimo in una cerimonia emozionante con la presenza di amici e volti noti ... Scrive bigodino.it