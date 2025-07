Finisce fuori strada e si ribalta nel canale di scolo

Siena, 13 luglio 2025 – Pauroso incidente stradale intorno alle 13,15 a Siena, sulla Chiantigiana, dove l’auto condotta da una donna è uscita di strada e finita nel canale di scolo che costeggia la carreggiata, ribaltandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, che hanno liberato la conducente, rimasta incastrata all’interno dell'abitacolo. Poi sono stati sanitari del 118 a occuparsi della donna, con le prime cure effettuate sul posto prima del trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finisce fuori strada e si ribalta nel canale di scolo

