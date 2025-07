MotoGp Marquez domina in Germania Secondo il fratello Alex poi Bagnaia

(Adnkronos) – Gara in solitaria per la Ducati di Marc Marquez, che vince anche il Gp di Germania sul circuito del Sachsenring, per la nona volta in MotoGp e la 12esima tra tutte le classi, dopo il successo nella Sprint di ieri. Lo spagnolo non ha avuto resistenza dai diretti inseguitori, con Fabio Di Giannantonio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: motogp - marquez - germania - domina

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa.

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: riuscirà Bagnaia a giocarsela con Marquez? Si parte alle 10.45 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP.

MotoGP, GP Francia 2025. Marc Marquez completerà l’opera vincente? Bagnaia deve stringere i denti - Alle ore 14:00 di domenica 11 maggio si disputerà l’edizione 2025 del Gran Premio di Francia di MotoGP.

"MotoGP 2025: Marc Marquez a quota 319 dopo la Sprint in Germania" è un nuovo articolo pubblicato su Quotidiano Motori: Vai su Facebook

MotoGp, Marquez vince il Gp Germania, terzo Bagnaia. Ordine arrivo; Marc Marquez domina in Germania, al Sachsenring non c’è storia. Il fratello Alex 2°, Bagnaia 3°; Marc Marquez domina anche il GP Germania: gara a eliminazione, solo 10 piloti al traguardo.

MotoGp, Marquez domina in Germania. Secondo il fratello Alex, poi Bagnaia - Gara in solitaria per la Ducati di Marc Marquez, che vince anche il Gp di Germania sul circuito del Sachsenring, per la nona volta in MotoGp e la 12esima tra tutte le classi, dopo il suc ... Segnala msn.com

MotoGp, ordine d'arrivo in Germania e classifica Piloti del Mondiale - Lo spagnolo della Ducati è sempre più primo nella classifica Piloti di MotoGp e ha dominato anche al Sachsenring, precedendo la Ducati ... Da msn.com