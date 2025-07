Furia si abbatte sull’Italia | emergenza frane 5mila fulmini in un’ora È allerta maltempo

Il Nord Italia si trova ancora una volta sotto assedio a causa del maltempo. Le condizioni atmosferiche, già da giorni segnalate come critiche, stanno causando gravi disagi su tutto il territorio, mettendo a dura prova infrastrutture e comunità locali. Le autorità competenti, pur avendo previsto il peggioramento, devono ora fronteggiare una situazione in continua evoluzione, con eventi estremi che si susseguono rapidamente. Leggia anche: Maltempo, tromba marina arriva in spiaggia: paura e fuga tra i bagnanti L’instabilità atmosferica che sta colpendo diverse regioni è accompagnata da un susseguirsi di temporali intensi, frane, allagamenti e fenomeni violenti come fulmini e colpi di vento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Furia si abbatte sull’Italia: emergenza frane, 5mila fulmini in un’ora. È allerta maltempo

Maltempo, oltre 5mila fulmini sulla costa della Toscana. In Liguria prolungata allerta - Il maltempo si abbatte su tutta l'Italia, con ben tredici interessate dall'allerta meteo per temporali dal Nord al Centro. Lo riporta msn.com

Il maltempo si abbatte sul Nord Italia: frana sull’Alemagna, 5mila fulmini in un’ora sulla costa in Toscana - Nord e Centro Italia nella morsa del maltempo: allerta gialla in 7 regioni, arancione sulla Toscana dove oggi in un'ora sono caduti cinquemila fulmini ... Da fanpage.it