Sicurezza Manfredi Anci | Raddoppiare i fondi Comuni virtuosi

Con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, “ci incontreremo tra qualche giorno per individuare gli strumenti che, in vista della prossima legge di bilancio, possono aiutare i sindaci, per quanto di loro competenza, a dare maggiori risposte ai cittadini” e “per noi è necessario raddoppiare il Fondo per la sicurezza dei Comuni. È uno strumento che funziona e che viene utilizzato bene, ma le risorse sono insufficienti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, in un’intervista a La Repubblica. “Abbiamo scritto anche a Nordio per capire come affrontare il tema dei recidivi: le persone fermate per scippi e borseggi sono quasi sempre le stesse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it