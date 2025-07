LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | parte male Bulega prova l’allungo Razgatlioglu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 Bulega ampia il margine sul compagno di squadra Bautista. 2.5 per il leader della graduatoria generale sullo spagnolo. -17 Primi due piloti della corsa che girano sull’1.26.0. Quello che si avvicina di più ai ritmi di Toprak e Nicolò è Bautista a 1.26.5. -18 Ha rosicchiato qualcosina Bulega, 1.1 dal turco Toprak. Terzo Bautista, quarto Locatelli, quinto Petrucci. -19 Lotta per la quinta posizione, Petrucci si deve difendere da Gerloff. -19 Occhio però, Bulega firma il giro veloce, 1.25.961 per l’azzurro, sei decimi guadagnati sul leader anatolico. -20 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: parte male Bulega, prova l’allungo Razgatlioglu

