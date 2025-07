Newcastle Enter Ekitike Race – Soccer News

Secondo Il telegrafo Newcastle è entrato in gara per la firma dell'attaccante di Eintracht di Francoforte Hugo Ekitike. Il manager Eddie Howe apparentemente vuole due opzioni di alta qualità per ciascuno dei tre punti attaccanti della sua squadra, e mentre i fianchi sono coperti da quell'aspetto-Anthony Gordon e Harvey Barnes a sinistra, Jacob Murphy e il nuovo firma di Anthony Elanga sulla destra-il ruolo di centrocamera appartiene a Alexander Isak da solo, senza competizione idonea.

Bijol has agreement with Leeds, but Newcastle enter race for Udinese star.

Newcastle enter Ekitike race - According to The Telegraph, Newcastle have entered the race for the signature of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike. Lo riporta soccernews.com

Transfer news LIVE: Newcastle ready £86m bid for Ekitike, Chelsea eye Donnarumma move, Juventus work on Sancho deal - THE thrills and spills of the summer transfer window are well underway with some huge deals in the pipeline over the next few weeks! Riporta thesun.co.uk