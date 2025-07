La Juventus accelera per Kolo Muani | Comolli cerca lo sconto la posizione del PSG e la richiesta di Tudor

2025-07-13 12:48:00 Fermi tutti! La trattativa per la conferma dell’attaccante francese a Torino entra nel vivo: l’idea dei bianconeri e la posizione del club parigino Giorni caldi per il futuro di Randal Kolo Muani: la Juventus è pronta a sferrare l’assalto decisivo. La dirigenza bianconera ha atteso con pazienza la fine dell’avventura del Paris Saint-Germain al Mondiale per Club (stasera la finale contro il Chelsea) per intensificare i contatti e il momento è arrivato. Igor Tudor freme per riavere l’attaccante francese e lo stesso giocatore è impaziente di tornare a Torino. Nel mezzo il PSG, che archiviato il torneo negli Stati Uniti potrà concentrarsi sulle operazioni di mercato e sull’uscita dell’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: juventus - kolo - muani - posizione

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - I bianconeri hanno condiviso un video ufficiale sulle proprie pagine, fornendo un indizio di mercato molto chiaro sui due attaccanti Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani (LaPresse) – SerieANews.

Kolo Muani Juventus ai titoli di coda? La Gazzetta dello Sport svela: «Non è più una priorità ». Cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juventus ai titoli di coda? La Gazzetta dello Sport svela: «Non è più una priorità ».

Juventus, Kolo Muani: "Se resto? Vedremo, qui sono felice" - Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, parla ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Juventus 1-1. ILLUSIONE SFUMATA - `Dobbiamo continuare a.

Juve, Kolo Muani non si sblocca: rispunta Adeyemi. Sarebbe il colpo giusto? La Juventus è sempre alla ricerca di un altro attaccante da aggiungere al reparto offensivo e sta vagliando diverse opzioni. In questo momento i nodi relativi al ritorno in biancon Vai su Facebook

La Juventus accelera per Kolo Muani: Comolli cerca lo sconto, la posizione del PSG e la richiesta di Tudor; Juventus-Kolo Muani: Fabrizio Romano svela come stanno realmente le cose; Kolo Muani alla Juventus, sarà titolare? Dove gioca, ruolo e come cambia la formazione di Thiago Motta.

La Juventus accelera per Kolo Muani: Comolli cerca lo sconto, la posizione del PSG e la richiesta di Tudor - Germain al Mondiale per Club (stasera la finale contro il Chelsea) per intensificare i contatti e il momento è ... Segnala calciomercato.com

Kolo Muani resta alla Juventus? A che punto è la trattativa col PSG per tenere l'attaccante e le richieste dei francesi - L'obiettivo della Juventus è confermare Randal Kolo Muani ma i bianconeri non vogliono acquistarlo a titolo definitivo, prosegue la trattativa col PSG per tenere l'attaccante. msn.com scrive