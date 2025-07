Elkann stangata di 175 milioni al fisco | Versati subito La truffa ai danni dello Stato e l’evasione fiscale

Non è la prima volta che la famiglia Agnelli si trova coinvolta in un contenzioso con il fisco. Nel febbraio 2022, il gruppo Agnelli aveva giĂ risolto un caso con l’Agenzia delle Entrate, pagando una somma consistente di 949 milioni di euro  per chiudere un contenzioso relativo alla ri-domiciliazione in Olanda nel 2016. Questo pagamento è stato visto come un tentativo di evitare un lungo e costoso processo legale, ma anche come una conferma della convinzione della famiglia di aver sempre operato correttamente, rispettando le leggi fiscali. Questa transazione è stata una delle piĂą grandi in Italia, subito dopo quella con Kering  da 1,2 miliardi nel 2019. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elkann, stangata di 175 milioni al fisco: “Versati subito”. La truffa ai danni dello Stato e l’evasione fiscale

Genova, compro oro sconosciuto al fisco ottiene i domiciliari, avrebbe evaso quasi quattro milioni - Era stato arrestato a gennaio scorso insieme al figlio dalla Guardia di Finanza. Rischio di fuga: sarĂ sorvegliato con il braccialetto elettronico Il titolare di un compro oro genovese, completamente sconosciuto al fisco, ha ottenuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Radici, verbale da 1,2 milioni di euro dal fisco: rinviata l’assemblea dei soci - Bergamo – Radici Pietro Industries & Brands, il gruppo bergamasco attivo nel settore della tappezzeria tessile, ha ricevuto un verbale dall'Agenzia delle Entrate che, dopo un controllo sulle imposte dal 2017 al 2020, chiede 1,265 milioni di euro, oltre ad interessi e sanzioni.

Varese, imprenditore va a processo per evasione fiscale: patteggia e restituisce al fisco 4,2 milioni di Iva evasa - Varese, 22 aprile 2025 – Tutto è partito da due verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza di Varese nei confronti di altrettante aziende facenti parte di un gruppo societario, leader in Lombardia ed Emilia Romagna nella commercializzazione di materiale elettrico, riconducibile a un imprenditore varesino di 56 anni, legale rappresentante di entrambe le imprese.

Eredità Agnelli, John Elkann versa 175 milioni al Fisco per chiudere l'inchiesta per evasione. Punterebbe alla messa in prova - La definizione dei pagamenti con il Fisco dovrebbe servire a sanare la presunta evasione su cui indaga da febbraio 2024 la Procura di Torino per truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale, insiem ... Scrive milanofinanza.it