LIVE Motocross GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA | parte gara-2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTE GARA-2! 15.09 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 15.04 Valerio Lata dovrà riscattare una brutta prima gara nonostante la bella partenza. 15.00 Adamo dopo il buon secondo posto di gara-1 proverà nuovamente il colpo, nonostante un de Wolf ritrovato in uno stato di grazia. 14.55 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MX2 12.54 Appuntamento alle ore 15 per gara-2! 12.52 Adamo limita i danni conquistando il secondo posto dopo una partenza assolutamente perfetta, de Wolf risulta troppo forte in gara-1 per essere minimamente impensierito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: parte gara-2!

