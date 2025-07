MotoGP la legge di Marc Marquez al Sachsenring Podio fortunoso per Bagnaia

Marc Marquez impone la legge del più forte anche in gara al Sachsenring e domina da un capo all’altro il Gran Premio di Germania 2025, undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato mai realmente in discussione per lo spagnolo del team ufficiale Ducati, che completa così la quarta doppietta (Sprint e GP) di fila archiviando il settimo successo dell’anno e raggiungendo quota 95 vittorie complessive nel Motomondiale (di cui 69 in top class). Il fuoriclasse di Cervera, ormai sempre più lanciato verso la conquista del nono titolo iridato in carriera, torna dunque sul gradino più alto del podio sulla sua pista preferita quattro anni dopo l’ultima volta ottenendo la dodicesima affermazione al Sachsenring (dopo il filotto di 11 primi posti consecutivi dal 2010 al 2021) e confermando la sua netta superiorità in sella alla GP25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, la legge di Marc Marquez al Sachsenring. Podio fortunoso per Bagnaia

In questa notizia si parla di: motogp - legge - marc - marquez

Sprint race Motogp oggi: a Jerez la legge di Marquez. Quartararo cade e spiana la strada al numero 93 -   Jerez de la Frontera 26 aprile 2025 - C'è un unico comune denominatore in questo avvio di stagione in MotoGP, si chiama Marc Marquez.

MotoGP, statistiche GP Germania. Si scrive Sachsenring, si legge ‘Casa Marquez’ - L’undicesimo atto del Motomondiale 2025 si terrà nel weekend dell’ 11-13 luglio al Sachsenring, dove si disputerà la 34ma edizione de jure del Gran Premio di Germania.

MotoGP, GP Germania 2025. Marc Marquez pronto a dettare legge. Qualcuno si ribellerà al Tiranno del Sachsenring? - Tutti contro Marc Marquez, Marc Marquez contro tutti. Questo il tema del Gran Premio di Germania 2025 di MotoGP che, oggi, vivrà la giornata dedicata alle qualifiche e alla Sprint.

Marc Marquez continua a dettare legge in MotoGP, come dimostrato anche dalle prime libere del fine settimana di Assen. In seconda posizione Vinales seguito da Bezzecchi #MotoGP #DutchGP Vai su X

#MotoGP Marc Marquez ha vinto la gara sprint del #GermanGP, disputata al Sachsenring. Secondo Bezzecchi e terzo Quartararo. 4° posto per Di Giannantonio. Per il leader del mondiale Marquez, si tratta della 10^ vittoria su 11 gare brevi del sabato. Solo 1 Vai su Facebook

MotoGP, la legge di Marc Marquez al Sachsenring. Podio fortunoso per Bagnaia; MotoGP Germania: Marc Marquez trionfa davanti ad Alex e Bagnaia. Cadono Bezzecchi e Diggia in lotta per il podio; MotoGP, GP Germania 2025: diretta live gara.

Marc Marquez domina in Germania, al Sachsenring non c’è storia. Il fratello Alex 2°, Bagnaia 3° - Lo spagnolo della Ducati fa gara in solitaria e allunga ulteriormente in vetta al Mondiale. Da repubblica.it

Marc Marquez domina anche il GP Germania: gara a eliminazione, solo 10 piloti al traguardo - Lo spagnolo vince al Sachsenring precedendo il fratello Alex e Pecco Bagnaia, che ha recuperato otto posizioni ... Da fanpage.it