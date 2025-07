Dazi Giulio Tremonti | Trump tutto sbagliato Ma la Ue

Donald Trump picchia durissimo: dazi al 30% per l'Europa a partire dal primo agosto. Una vicenda spinosa di cui parla Giulio Tremonti, il quale non usa mezzi termini nel commentare le recenti tensioni tra Usa e Ue. Intervistato dal Sole 24 Ore, sottolinea come l’attacco del presidente degli Stati Uniti sia basato su presupposti distorti e pericolosi per l’equilibrio economico internazionale: "La lettera di Trump, totalmente sbagliata, dice solo una parte di verità. Noi siamo il primo mercato, primi nel digitale e nella finanza, ma adesso ci dovete dare indietro la manifattura persa in America non certo per colpa dell'Europa", tuona l'ex ministro dell'Economia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dazi, Giulio Tremonti: "Trump, tutto sbagliato. Ma la Ue..."

