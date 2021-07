C’è posta per te riapre con un super ospite “reale”: le prime anticipazioni (Di lunedì 19 luglio 2021) Come saprete Maria de Filippi non si ferma mai. E nel periodo estivo lavora per quella che sarà tutta la stagione autunnale e invernale dei suoi programmi. Dai casting per Amici 21, alle registrazioni delle nuove puntate di C’è posta per te, passando per i casting per Uomini e Donne. La conduttrice è davvero instancabile…E pare proprio che dalle prime registrazioni di C’è posta per te siano arrivate delle clamorose indiscrezioni che riguardano gli ospiti della prossima stagione. A raccontare quello che potrebbe succedere, nel sabato sera di Canale 5, ci pensa la rivista Chi. Nel numero in edicola questa settimana, si fanno i nomi dei primi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 luglio 2021) Come saprete Maria de Filippi non si ferma mai. E nel periodo estivo lavora per quella che sarà tutta la stagione autunnale e invernale dei suoi programmi. Dai casting per Amici 21, alle registrazioni delle nuove puntate di C’èper te, passando per i casting per Uomini e Donne. La conduttrice è davvero instancabile…E pare proprio che dalleregistrazioni di C’èper te siano arrivate delle clamorose indiscrezioni che riguardano gli ospiti della prossima stagione. A raccontare quello che potrebbe succedere, nel sabato sera di Canale 5, ci pensa la rivista Chi. Nel numero in edicola questa settimana, si fanno i nomi dei primi ...

