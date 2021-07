Calciomercato Juventus: idea dal PSG per sostituire Arthur. Le ultime (Di lunedì 19 luglio 2021) Paredes del PSG può tornare in orbita Juventus dopo l’infortunio che terrà fuori Arthur per almeno tre mesi La Juventus torna a pensare a Leandro Paredes per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, i bianconeri starebbero pensando al giocatore argentino del PSG fresco vincitore della Copa America come sostituto di Arthur infortunato. L’eventuale trattativa per Paredes non escluderebbe l’arrivo di Locatelli che resta l’obiettivo primario della Juve. L’argentino già in passato era stato spesso accostato alla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Paredes del PSG può tornare in orbitadopo l’infortunio che terrà fuoriper almeno tre mesi Latorna a pensare a Leandro Paredes per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, i bianconeri starebbero pensando al giocatore argentino del PSG fresco vincitore della Copa America come sostituto diinfortunato. L’eventuale trattativa per Paredes non escluderebbe l’arrivo di Locatelli che resta l’obiettivo primario della Juve. L’argentino già in passato era stato spesso accostato alla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus: idea dal PSG per sostituire Arthur. Le ultime Paredes del PSG può tornare in orbita Juventus dopo l'infortunio che terrà fuori Arthur per almeno tre mesi La Juventus torna a pensare a Leandro Paredes per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, i bianconeri starebbero pensando al giocatore argentino del PSG fresco ...

Il 31 luglio torna il Trofeo Berlusconi: si gioca Monza - Juventus Commenta per primo Come riportato da SportMediaset, a 6 anni di distanza dall'ultima edizione, tornerà il prossimo 31 luglio i l Trofeo Berlusconi: il Monza affronterà al Brianteo la Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juve, Gabriel Jesus e Icardi in allerta: dipende da Ronaldo Tuttosport Kean Juventus, affare difficile: l’attaccante può tornare a una condizione Moise Kean è un nome sempre molto caldo in ottica calciomercato Juventus: il classe 2000 può arrivare solo ad una condizione Moise Kean è nome sempre molto caldo in ottica calciomercato Juventus: l’at ...

Calciomercato Torino, Iago Falque in uscita | Suggestione in Serie B Il calciatore del Torino, Iago Falque, potrebbe finire nel mirino di un ambizioso club di Serei B: ecco la pista per lo spagnolo ...

