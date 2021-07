Brescia, la multinazionale Timken chiude lo stabilimento: 106 dipendenti in sciopero (Di lunedì 19 luglio 2021) La multinazionale Timken di Villa Carcina a Brescia questa mattina ha comunicato la chiusura immediata dello stabilimento. I 106 lavoratori dell’azienda dell’indotto automotive “sono già in sciopero e presidio permanente”, ha dichiarato la Fiom-Cgil di Brescia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Ladi Villa Carcina aquesta mattina ha comunicato la chiusura immediata dello. I 106 lavoratori dell’azienda dell’indotto automotive “sono già ine presidio permanente”, ha dichiarato la Fiom-Cgil di. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Brescia, la multinazionale Timken chiude lo stabilimento: 106 dipendenti in sciopero

